المجلس الانتقالي اليمني:سنسلم أموال البنك المركزي لقوة الواجب السعودية

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي إصدار قيادته توجيهات بإعادة الأموال التي نهبتها قوة أمنية تابعة له من ميناء عدن جنوب اليمن، وتسليمها للقوات السعودية التي تقود عمليات التحالف العربي في المدينة.
ولفت المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي الى ان "رئيس المجلس اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، أعلن بتسليم الحاويات والأموال، التي تم التحفظ عليها تجنبا لتسليمها إلى مجموعة الفساد، التي تديرها ما يسمى بالحكومة الشرعية، وتسليمها الى قيادة قوة الواجب السعودية في العاصمة عدن"، مضيفا: " تسليم الأموال للقوات السعودية يأتي "تأكيدا للعمل تحت قيادتها وحرصا على هذه الأموال".
وأشار هيثم إلى أن "السعودية بذلت جهودا كبيرة في جميع المجالات لدعم الأمن والاستقرار من خلال دفع المرتبات والمخصصات، وعلاج الجرحى للقطاعات العسكرية والأمنية، والذي سيتم البدء في صرفها خلال الأسبوع القادم".
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