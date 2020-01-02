هبوط مروحية في شمال تايوان وفقدان مسؤولين بارزين

أكدت وزارة الدفاع بجزيرة تايوان، أن مسؤولين عسكريين تايوانيين بارزين مفقودين بعد أن هبطت طائرة هليكوبتر في شمال تايوان.
وأوضحت مهمة إنقاذ جارية لـ 13 شخصا كانوا على متن المروحية، مشيرة إلى أن قائد القوات الجوية ورئيس الأركان العامة الجنرال شين يي مينغ من ضمن ركاب المروحية.
وأضافت الوزارة، أنه تم إرسال فريق لإنقاذ من كانوا على متن المروحية العسكرية، مؤكدة أن بعض الأشخاص ما زالوا على قيد الحياة.
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