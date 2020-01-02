شكرا لقرائتكم خبر عن «واقعة غريبة».. كيف بدأت تايلاند العام الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل
وزاد الوعي العام بخطر مثل هذه النفايات على الحيوانات والبيئة في العام الماضي بعد سلسلة حوادث عٌثر فيها على حيوانات ميتة وفي أجهزتها الهضمية مواد بلاستيكية.
وقال فاراويت سيلبا أرتشا وزير الموارد الطبيعية والبيئة، أمس الأربعاء: "تايلاند كانت مصنفة في المركز السادس بين أكبر الدول في العالم التي تلقي النفايات في البحر".
وأضاف: "على مدار الأشهر الخمسة الماضية، تراجعنا الى المركز العاشر.. بفضل التعاون مع الشعب التايلاندي".
وتابع فاراويت: أن الجانب الأكثر صعوبة سيكون الأربعين في المئة الأخيرة من الأكياس البلاستيكية التي تستخدم في أسواق الخضروات والفاكهة في المناطق الريفية".
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