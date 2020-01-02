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رئيس جامبيا يشكل حزبا سياسيا جديدا استعدادا لانتخابات 2021

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شكّل رئيس جامبيا أداما بارو حزبا سياسيا جديدا في خطوة من شأنها السماح له بالسعي لولاية ثانية في انتخابات 2021، وذلك بعد أن وافق في وقت سابق على الاستقالة عقب فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

وسجل بارو نفسه زعيما لحزب الشعوب الوطني، بحسب بيان للجنة الانتخابية في البلاد، نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس.

وفاز بارو في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر 2016 على الرئيس السابق يحيى جامع الذي حكم البلاد لمدة 22 عاما.

يشار إلى أن جامبيا تعتزم توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق جامع بالسرقة والفساد.

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