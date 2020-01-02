شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامبيا يشكل حزبا سياسيا جديدا استعدادا لانتخابات 2021 والان نبدء بالتفاصيل
وسجل بارو نفسه زعيما لحزب الشعوب الوطني، بحسب بيان للجنة الانتخابية في البلاد، نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الخميس.
وفاز بارو في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر 2016 على الرئيس السابق يحيى جامع الذي حكم البلاد لمدة 22 عاما.
يشار إلى أن جامبيا تعتزم توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق جامع بالسرقة والفساد.
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