محلل عسكري: الجيش الليبي يسير وفق استراتيجيات مدروسة

قال الخبير العسكري العقيد علي سالم بن منصور، الأربعاء، إن الجيش الليبي يسير وفق خطط وتكتيكات مدروسة جيدا، وإنه جاهز لكل طارئ أو جديد.

وأضاف، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن المرتزقة وجبهة النصرة لا يختلفون كثيرا عن الإرهابيين الذين واجههم الجيش في بنغازي ودرنة والجنوب، وأن التحاقهم بركب المليشيات لن يغير في الأمر شيء.



وأوضح أن الجيش الليبي يتبع استراتيجية التقدم المستديم، وفقا لأوامر قائد الجيش يوم 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تأتي في العادة بعد مراحل الاستنزاف والضرب في العمق، مؤكدا أن نجاح المراحل السابقة هو ما جعل قائد الجيش الليبي ينطلق في المرحلة الأخيرة والحاسمة.

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وحول التوقيت، أكد منصور "أن العمليات العسكرية الضخمة يصعب التكهن بتوقيت انتهائها، لكن الجيش الليبي استطاع أن ينجز أصعب المهام في وقت قياسي، وأهمها الدخول للعاصمة والسيطرة على حي السدرة الاستراتيجي، وحرمان العصابات من استخدام هذه المباني الضخمة في أعمالها التخريبية".

يذكر أن هذه المباني تقع بحي صلاح الدين بوسط العاصمة، بالإضافة للسيطرة على مواقع المليشيات وتحويلها لنقطة انطلاق لوسط العاصمة منها (معسكر التكبالي، معسكر رئاسة الأركان، معسكر النقلية بالقرب من طريق المطار المؤدي لوسط العاصمة).

وكانت مصادر أمنية أكدت لـ"العين الإخبارية" أن مطار معيتيقة في طرابلس استقبل 3 رحلات طيران مدنية قادمة من أنقرة وإسطنبول، وعلى متنها عناصر إرهابية سورية.

وذكرت المصادر أن الرحلة رقم "A330-202" كانت لطائرة تتبع شركة "الأجنحة" التي يمتلكها عبدالحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، والمقيم في إسطنبول، وكانت تحمل على متنها 50 عنصرا إرهابيا سوريا على الأقل، ووصلت فجر الأحد إلى مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه المليشيات الإرهابية.

يأتي هذا بعد تقدير الجيش الليبي إلى وجود 1000 مرتزق سوري يدعمون حكومة الوفاق الإخونجية في طرابلس.