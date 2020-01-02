مبنى أدنوك بأبوظبي يتزين بألوان العلم السوداني في ذكرى الاستقلال

تزين مبنى أدنوك في مدينة أبوظبي بالإمارات، الأربعاء، بألوان العلم السوداني احتفاء بالذكرى 64 لاستقلال جمهورية السودان.



وحلت في الأول من يناير الذكرى الـ64 لاستقلال السودان، ورفع العلم السوداني بعد الجلاء البريطاني عام 1956.

وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، قال إن السودان يسعى إلى عودة البلاد بقوة إلى دورها الفاعل في العالم أجمع، بالتزامهم في كافة المواثيق والعهود الدولية وحقوق الإنسان.

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وأضاف البرهان، خلال كلمته بمناسبة ذكرى الاستقلال، أن احترام المبادئ الأساسية للصداقة شيء أساسي والتعاون، فضلا عن المساهمة الفاعلة للاستقرار والأمن والسلم الدوليين.

وقدم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان التحية والشكر لدول الجوار والأشقاء والأصدقاء الذين ساندوا السودان، وظلوا يساندون الخرطوم حتى يعود السودان إلى دوره الطبيعي بين دول الإقليم والعالم.

وأوضح أن القوات المسلحة ظلت بمكوناتها المختلفة والأجهزة النظامية الأخرى حارسا أمينا على أمن وسلامة السودان.

وأكد أن ذكرى الاستقلال تأتي لتجديد العهد بأن القوات المسلحة سوف تعمل على تأهيل القدرات وتماسك المنظومة الأمنية من الفتن، وستكون عاصية في كل محاولات التشويه والاستقطاب.

واحتفل السودان، الثلاثاء، تحت شعار "حرية سلام وعدالة" بالذكرى 64 للاستقلال بحضور عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وأعضاء المجلس السيادي ومجلس الوزراء، ولفيف من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية والرموز الوطنية والسياسية وغيرهم.