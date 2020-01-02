"إسماعيل" يطلب فسخ عقد زواجه: "كدابة وهربت بعد 6 شهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدم "إسماعيل .م" (34 سنة)، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، بسبب عدم قدرته على استكمال الحياة الزوجية مع شريكة حياته، التي كذبت عليه وهربت إلى منزل أسرتها بعد فترة قصيرة من الزواج.

قال الزوج في أوراق الدعوى، إنه يعمل كسائق تاكسي، واستطاع أن يوفر المتطلبات الأساسية التي يحتاجها الشاب ليؤسس حياة زوجية، مضيفًا أنه بعد التفكير وقع اختياره على "نهال .م" (30 سنة) ربة منزل، وبالفعل تم الزواج.

أضاف صاحب الدعوى، أنه بعد مرور فترة على زواجه، بدأت تظهر على شريكة حياته تصرفات غريبة، بدأت بتهربها المستمر من تلبية طلبات والدته المريضة والتي تحتاج إلى رعاية طبية، وتابع: "مراتي بتهرب من خدمة أمي المريضة بالنوم والتمثيل إنها تعبانة".

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وأشار "إسماعيل" إلى أنه كان يحاول تعديل سلوك زوجته، وإقناعها بأن والدته لها حق عليه، وكذلك حتى ينشأ أطفالهما على الأخلاق نفسها، ويقوما برعايتهما حينما يكبران ويصبحان في نفس موقف والدته، مؤكدًا أن زوجته لم تكن تستمع له.

أوضح صاحب الدعوى أن زوجته أخبرته ذات يوم أنها أصبحت حامل، وأنهما سيرزقان بطفل، إلا أن كذبها وادعاءها ظهر بعد ذلك، مضيفًا أنها لجأت لهذه الكذبة لتبرر عدم خدمة والدتها، وأوضح أنه حينما واجهها بذلك هربت إلى منزل أهلها، ولم يكن قد مر على زواجهما سوى 6 أشهر فقط.

أشار الزوج إلى أن واقعة كذب زوجته جعلته لا يثق بها، ولا يريد استكمال حياته الزوجية معها.

توجه الزوج إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس، وأقام دعوى قضائية بطلب فسخ عقد زواجه. وحملت الدعوى رقم 742 لسنة 2019 وما تزال منظورة حتى الآن لم يتم الفصل فيها.