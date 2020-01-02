شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 21 في أعمال شغب بسجن مكسيكي والان نبدء بالتفاصيل
إندلع اشتباك في أحد السجون شمالي المكسيك ما خلف 16 قتيلا على الأقل و5 مصابين، وفقا لصحيفة "إكسيلسيور" الوطنية.
وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن العنف إندلع بعد ظهر الثلاثاء الماضي في سجن سيني جويليس للرجال في ولاية زاكاتيكاس.
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