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الخارجية الأمريكية: الأمور بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد تحت السيطرة الخميس 2 يناير 2020 أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أن الأمور فى محيط السفارة الأمريكية فى بغداد أصبحت تحت السيطرة، وذلك بعد انسحاب عناصر ميليشيات الحشد الشعبى من أمام السفارة بعد يوم من الهجوم عليها.

وقالت أورتاجوس ـ فى مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأربعاء، إن من هاجم السفارة إرهابيون وليسوا محتجين، وتابعت: "كان هناك تضليل بأن من تواجدوا فى محيط السفارة هم من المحتجين. Advertisements وتابعت المتحدثة قولها إن واشنطن ستستمر فى دعم المتظاهرين السلميين فى العراق وغيره من البلدان. وعن أى خطوات مستقبلية رداً على إيران، قالت أورتاجوس إن سياسة الضغط القصوى ضد إيران ستسمر، وإنها لن تتحدث مسبقاً عن ما ستقوم به الإدارة الأمريكية.

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