شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث السفارة الأمريكية بالعراق تؤجل زيارة بومبيو لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
وكان من المقرر أن يصل بومبيو إلى أوكرانيا، غداً الجمعة، في زيارة تهدف إلى إعادة التأكيد على دعم واشنطن لكييف وسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها يوم الإثنين الماضي.
وكان من المقرر أن يزور بومبيو أيضا بيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص.
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