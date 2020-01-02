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أحداث السفارة الأمريكية بالعراق تؤجل زيارة بومبيو لأوكرانيا

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ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس الأربعاء، أن مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، سوف يرجئ زيارته لأوكرانيا في أعقاب الاحتجاجات ضد سفارة بلاده في العراق.

وكان من المقرر أن يصل بومبيو إلى أوكرانيا، غداً الجمعة، في زيارة تهدف إلى إعادة التأكيد على دعم واشنطن لكييف وسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، حسبما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها يوم الإثنين الماضي.

وكان من المقرر أن يزور بومبيو أيضا بيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص.

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