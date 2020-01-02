شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» الليبي: اتفاق «السراج» مع تركيا باطل والان نبدء بالتفاصيل

دعا مجلس النواب الليبي في طبرق جميع أعضاء المجلس لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل في بنغازي؛ لمناقشة ما وصفه بـ"تداعيات الاتفاقية الباطلة".

وكان المجلس يشير بذلك إلى مذكرتي التفاهم اللتين أبرمهما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وما ترتب عليهما من "تهديدات بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وانتهاك السيادة الوطنية". وفق ما أوردته بوابة "الوسط" الليبية أمس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الدعم، في مواجهة لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.