شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» الليبي: اتفاق «السراج» مع تركيا باطل والان نبدء بالتفاصيل
وكان المجلس يشير بذلك إلى مذكرتي التفاهم اللتين أبرمهما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وما ترتب عليهما من "تهديدات بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وانتهاك السيادة الوطنية". وفق ما أوردته بوابة "الوسط" الليبية أمس.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الدعم، في مواجهة لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
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