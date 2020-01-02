شكرا لقرائتكم خبر عن السفارات في بغداد تنشد الأمان بكردستان والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر مسؤول أمس الأربعاء: إن بعض السفارات تفكر بنقل أنشطتها من بغداد إلى أربيل بإقليم كردستان.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصدر قوله: إن بعض السفارات تفكر في نقل أنشطتها إلى أربيل بدلا من بغداد، على اعتبار أن المنطقة الخضراء لم تعد آمنة ويمكن إعادة اقتحامها في أي وقت، مبينا أن هناك مخاوف من إقدام الولايات المتحدة على خطوات تصعيدية أكبر.

وأضاف: إن هناك معلومات عن أن واشنطن تبحث عدة خيارات للرد على استهداف سفارتها.

وكشف مصدر عسكري

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عراقي أن عدة قواعد تستضيف قوات أمريكية دخلت حالة تأهب؛

تحسبا لاعتداءات بعد الأحداث التي شهدتها السفارة الأمريكية، موضحا أن «قواعد التاجي والمطار والحبانية وعين الأسد والقصور الرئاسية في الموصل وموقع البرجسية في البصرة وقاعدة بلد في صلاح الدين والرستمية جنوب بغداد في حالة تأهب».

ولفت المصدر إلى أن «القوات الموجودة في تلك القواعد بالغالب لا تمتلك وسائل هجومية بل دفاعية، لكن مهمة التأمين بيد الجيش العراقي فقط».

في غضون هذا، أفاد شهود عيان الأربعاء ببدء الانسحاب التدريجي للمحتجين العراقيين من أمام السفارة الأمريكية في بغداد.