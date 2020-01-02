شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: لا سلام بدون القدس والان نبدء بالتفاصيل

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، عدم القبول بإجراء الانتخابات بدون القدس، مشيرا إلى أنه بدون القدس عاصمة لدولة فلسطين لن يكون هناك سلام ولا استقرار.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قال عباس في فعاليات إحياء الذكرى الـ55 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وانطلاقة «حركة فتح»: إننا لن نقبل بإجراء الانتخابات بدون القدس، وبدون مشاركة أبناء شعبنا فيها، وشدد قائلا: القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي عاصمة دولتنا الأبدية، وهي درة التاج، وليست للبيع ولا للمساومة، فمن أجلها، قدم شعبنا قوافل الشهداء والأسرى والجرحى، وبدون القدس بأقصاها وقيامتها عاصمة لدولة فلسطين لن يكون هناك سلام ولا استقرار.

وقال الرئيس الفلسطيني: إن العالم أصبح اليوم أكثر إيمانا بعدالة قضيتنا وبحقنا المشروع في التحرير والاستقلال، فها هي المحكمة الجنائية الدولية تتخذ قرارا شجاعا بإجراء تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، ليصبح بمقدورنا أن نحاكم هذا الاحتلال على جرائمه أمام العدالة الدولية.

كما جدد عباس التأكيد على أن قضية الأسرى والجرحى والشهداء خط أحمر، لن يقبلوا المساومة أو التفاوض عليها، مهما كان الثمن.

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من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أربعة فلسطينيين، من بيت أمر ومخيم العروب شمال محافظة الخليل، منهم ثلاثة أسرى محررين.

وأوضحت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أسرى محررين من بلدة بيت أمر بعد أن اقتحمت منازل ذويهم وكسرت أبوابها وعبثت بمحتوياتها، وطال الاعتقال أيضا أحد سكان مخيم العروب أثناء تواجده بمحطة محروقات في بلدة بيت فجار.

كما اعتقلت من بلدتي بيت ريما ودير غسانة شمال غربي رام الله، مواطنين فلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية في رام الله بأن جيش الاحتلال اعتقل ساجي الريماوي من منزل ذويه في بيت ريما، وياسر مضر البرغوثي من دير غسان.