شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان العربي» يرفض استهداف البحرين بالأكاذيب والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، رفضهم رسالة نشرها السيناتور الإيطالي روبرتو رامبي، والمتعلقة بحالة حقوق الإنسان بالبحرين، مبدياً شديد الامتعاض من خروجه عن الأعراف المتبعة والمستقرة في العمل البرلماني والدبلوماسي للمؤسسات التشريعية، وطالب مجلسي النواب والشورى في المنامة بتفعيل دورهم في التصدي لتلك المزاعم والافتراءات والأكاذيب.

وبعد مزاعم السيناتور الإيطالي التي روج لها في رسالة نشرها عن ملف حقوق الإنسان البحريني بتاريخ 12 ديسمبر، فند العربي تلك الأكاذيب في خطاب أرسله لرامبي بتاريخ 31 ديسمبر، داعياً إياه إلى ضرورة مراجعة مواقفه والتأكد من مصادره في استقصاء الحقائق المتعلقة بحالة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، وضرورة الاعتماد على المصادر النزيهة والشفافة التي تعبر عن الحقيقة بمصداقية وأمانة وواقعية.

وأوضح العربي في رسالته للسيناتور الإيطالي احترام دول العالم لجهود وسياسية البحرين المعنية بحقوق الإنسان، إلى جانب حرص والتزام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في توجيهاته لمختلف الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية بالبحرين.

وفي ختام الرسالة التي وجهها العربي للسيناتور الإيطالي، أوضح أن البحرين في أعقاب أحداث 2011 أجرت حوارا وطنيا شاملا وجامعا خلص إلى العديد من المراجعات والتوصيات، ما مثل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمملكة البحرين، والتي يكون المواطن هو جوهرها وهدفها الرئيسي، وأن جلالة الملك وحكومة البحرين منفتحون على مختلف التجارب والممارسات الإنسانية المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، ويولون المنظومة الكثير من الاحترام والرعاية والاهتمام، ويأتي على رأسها توجيهات ملكية سامية عالجت الجوانب المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وآخرها المتعلقة بإعادة الجنسية أو باستبدال العقوبات سالبة الحرية بالبدلية والعفو عن السجناء والمحكومين لا سيما من صغار السن والنساء، وبمراعاة الحالات الإنسانية والأسرية للمحكومين والمدانين.