شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتي وحمدوك يقودان وفدا لدرء فتنة غرب السودان والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الناطق باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان في تصريحات، أن الحكومة تتعامل مع ما يحدث في الجنينة بصورة جادة جدًا.
وقال الفكي: إن عددًا من الوفود الرسمية سيزور ولايات دارفور، مؤكدًا حرصهم في مجلسي السيادة والوزراء على لقاء مكونات كافة مجتمع الإقليم، ولفت إلى عقد لقاءات تنويرية لإطلاع المواطنين والنازحين بخطوات مفاوضات السلام.
ووصل الثلاثاء وفد من مجلس السيادة ضم الفريق أول شمس الدين الكباشي وصديق تاور، فيما قالت تقارير إعلامية محلية وشهود عيان: إن الأوضاع تفاقمت على نحو خطير بالولاية الواقعة أقصى غرب السودان، بعد احتدام نزاع قبلي على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية، الإثنين الماضي، قرب معسكر «كريندينق» للنازحين.
» قرى الجنينة
وفي حين امتدت الاشتباكات إلى ثلاث قرى جنوب الجنينة، قال أمير القبائل العربية، مسار عبدالرحمن: إن عدد الضحايا في صفوف العشائر القبلية وصل إلى 11 قتيلًا و15 جريحًا، حتى ليل الثلاثاء.
من جانبه، قال وكيل سلطان قبيلة «المساليت»، أسعد بحر الدين: إن عدد القتلى من جانبهم أكثر من 30 قتيلًا، فيما أصيب نحو 14 آخرين في حصيلة غير نهائية.
ووفقًا لشهود عيان سمعت أصوات الرصاص في الجنينة، حتى ليل الثلاثاء، وقالت مصادر أمنية: إن حاكم الولاية، اللواء ركن عبدالله محمد عبدالله، وأعضاء من المجلس السيادي، في زيارات مكوكية مع زعماء القبيلتين حتى وصول الفريق أول حميدتي ود.حمدوك؛ للسيطرة على الأوضاع الأمنية قبل انزلاقها إلى فوضى شاملة.
وأعلن المجلس السيادي، بعد اجتماع طارئ، مساء الإثنين، إرسال المزيد من القوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور، التي تشهد اشتباكات قبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي وحمدوك يقودان وفدا لدرء فتنة غرب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.