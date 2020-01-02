شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تختنق بنيران ميليشياتها في بغداد والان نبدء بالتفاصيل
وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللائمة على نظام طهران في الهجوم على البعثة الدبلوماسية لبلاده، بالقول: إنه يحملها المسؤولية.
» مسؤولية إيران
وقال ترامب في تغريدة على حسابه على «تويتر» في وقت سابق الثلاثاء: «قتلت إيران متعاقدا أمريكيا وأصابت كثيرين، قمنا بالرد بقوة وسنفعل ذلك دوما، الآن تنسق إيران هجوما على السفارة الأمريكية في العراق.. نحملهم المسؤولية كاملة».
وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى لاحقا: «ستتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن فقد الأرواح أو الأضرار التي لحقت بأي من منشآتنا. سيدفعون ثمنا باهظا جدا! هذا ليس تحذيرا، إنه تهديد».
وعبر إرهابيون تقودهم جماعات مسلحة مدعومة من إيران عن غضبهم على الضربات الدفاعية الأمريكية التي استهدفت قواعد إحدى الميليشيات في العراق وسوريا، ورشقوا بالحجارة موقعا أمنيا عند السفارة الأمريكية في بغداد وأضرموا فيه النيران.
» اقتحام وعزلة
من جانبه، قال رئيس كتلة النصر، عدنان الزرفي، أمس الأربعاء: إن اقتحام السفارة الأمريكية سيضع العراق في عزلة ويعرضه لعقوبات دولية.
وكتب الزرفي في تغريدة له على «تويتر»: إن اقتحام سفارة الولايات المتحدة في العراق عمل لا ينم عن حنكة سياسية ويعتبر عملا غير مدروس، وسيضع العراق في عزلة دولية، ويعرضه لعقوبات أممية، لا سيما وقد ظهرت فيه صور لشخصيات قيادية في الدولة.
وفي سياق إرهاب إيران ويدها الطولى بالعراق، هدد الأمين العام لكتائب ما تسمى «سيد الشهداء»، المدعو أبو آلاء الولائي، بمحاصرة معسكرات ومقرات القوات الأمريكية إلى جانب سفارات عدد من الدول بالعراق.
في المقابل، وصف وزير الخارجية العراقية السابق، هوشيار زيباري، الأربعاء، ما حدث للسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بـ«وصمة عار».
وقال زيباري في تغريدة له على «تويتر»: ما يحدث اليوم ضد السفارة الأمريكية في بغداد هو «وصمة عار» كاملة للعراق كدولة ذات سيادة وحكومته المستقلة.
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