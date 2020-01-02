عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية الأمريكية: الأمور بمحيط السفارة الأمريكية في بغداد تحت السيطرة

الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أن الأمور فى محيط السفارة الأمريكية فى بغداد أصبحت تحت السيطرة، وذلك بعد انسحاب عناصر ميليشيات الحشد الشعبى من أمام السفارة بعد يوم من الهجوم عليها.



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وقالت أورتاجوس ـ فى مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأربعاء، إن من هاجم السفارة إرهابيون وليسوا محتجين، وتابعت: "كان هناك تضليل بأن من تواجدوا فى محيط السفارة هم من المحتجين.

وتابعت المتحدثة قولها إن واشنطن ستستمر فى دعم المتظاهرين السلميين فى العراق وغيره من البلدان.

وعن أى خطوات مستقبلية رداً على إيران، قالت أورتاجوس إن سياسة الضغط القصوى ضد إيران ستسمر، وإنها لن تتحدث مسبقاً عن ما ستقوم به الإدارة الأمريكية.