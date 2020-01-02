محامي دونالد ترامب: مستعد للإدلاء بشهادتي في قضية عزل الرئيس

أعلن رودولف جولياني، محامي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، استعداده للإدلاء بشهادته في إطار نظر مجلس الشيوخ في قضية عزل رئيس الدولة، حسبما أفادت قناة ABC التلفزيونية.

ونقلت القناة عن جولياني ما قاله للصحفيين أثناء لقاء معهم عقده في مقر الرئيس الأميركي بولاية فلوريدا: "كنت لأدلي بشهادتي". كما أعرب المحامي عن استعداده لتمثيل مصالح ترامب في هذا التحقيق.

واعتبر جولياني أن معارضي ترامب الذين يجهدون لعزله عن رئاسة الدولة يمكن توجيه اتهامات إليهم أيضا، مضيفا: "كنت سأقوم بهذه المهمة بكل سرور".