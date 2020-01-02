خارجية أميركا: بومبيو اتصل بأمير قطع مقدرا موقف قطر بوجه النفوذ الايراني

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم ​الخارجية الأميركية​، مورغان أورتاغوس، أن "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أجرى اتصالا هاتفيا مع امير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث أعرب عن تقديره لتضامن قطر في وجه النفوذ الإيراني الإقليمي الخبيث، بما في ذلك الهجوم على سفارة ​الولايات المتحدة​ في ​بغداد​".

وذكرت أورتاغوس أن بومبيو وآل ثاني "استعرضا دائرة من تطورات الأوضاع في المنطقة وتوافقا حول وجود حاجة إلى استمرار تعاون وثيق لإحلال ​السلام​ والأمن في المنطقة".

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