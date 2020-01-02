اخبار العالم

غوتيريس يعرب عن قلق عميق من إعلان كوريا الشمالية نيتها استئناف التجارب النووية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستيفان ديوجاريك، في بيان، أن "الأمين العام يشعر بقلق عميق من إعلان الجمهورية الديمقراطية الشعبية الكورية التي يتحدث عن وقف الحظر على التجارب النووية والصاروخية".

ولفت إلى أن "الأمين العام يأمل كثيرا في أن الاختبارات لن تستأنف، بالتوافق مع قرارات ​مجلس الأمن الدولي​ ذات الصلة. ومنع انتشار الأسلحة النووية لا يزال يشكل ركيزة أساسية للأمن النووية العالمي ومن الضروري الحفاظ عليه".

وأكد غوتيريس، حسب بيان المتحدث باسمه، "دعمه استئناف الحوار الذي سيقود إلى نزل ​السلاح النووي​ بشكل شامل وقابل للتدقيق في شبه الجزيرة الكورية"، مشيرا إلى أن "التعاون الدبلوماسي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام الثابت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس يعرب عن قلق عميق من إعلان كوريا الشمالية نيتها استئناف التجارب النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا