غوتيريس يعرب عن قلق عميق من إعلان كوريا الشمالية نيتها استئناف التجارب النووية

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستيفان ديوجاريك، في بيان، أن "الأمين العام يشعر بقلق عميق من إعلان الجمهورية الديمقراطية الشعبية الكورية التي يتحدث عن وقف الحظر على التجارب النووية والصاروخية".

ولفت إلى أن "الأمين العام يأمل كثيرا في أن الاختبارات لن تستأنف، بالتوافق مع قرارات ​مجلس الأمن الدولي​ ذات الصلة. ومنع انتشار الأسلحة النووية لا يزال يشكل ركيزة أساسية للأمن النووية العالمي ومن الضروري الحفاظ عليه".

وأكد غوتيريس، حسب بيان المتحدث باسمه، "دعمه استئناف الحوار الذي سيقود إلى نزل ​السلاح النووي​ بشكل شامل وقابل للتدقيق في شبه الجزيرة الكورية"، مشيرا إلى أن "التعاون الدبلوماسي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام الثابت".