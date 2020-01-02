خارجية مصر: نستغرب شكر حكومة الوفاق لقطر والسودان ودول المغرب العربي على "دعم ليبيا"

اعرب المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الخارجية المصرية​ أحمد حافظ عن استغرابه من توجيه حكومة الوفاق الوطني شكرها فقط إلى قطر و​السودان​ ودول ​المغرب العربي​ على "دعم ​ليبيا​" في اجتماع ​جامعة الدول العربية​.

وفي تصريح عبر مواقع التواصلالإجتماعي، سأل: "أليس من الغريب أن تخص حكومة طرابلس بالشكر دولا عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع الجامعة أمس؟".

وأشار إلى أن "الدعوة جاءت من مصر ومقترح القرار جاء من مصر، والشكر موجه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها".