بومبيو: نتنياهو أكد التزام إسرائيل الراسخ بالتصدي لإيران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الأربعاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد التزام تل أبيب الراسخ بالتصدي لإيران. جاء ذلك في تغريدة نشرها بومبيو عبر حسابه على تويتر. وأوضح: "تحدثت اليوم مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الذي أكد مجددا التزام إسرائيل الراسخ بالتصدي لإيران، وأدان الهجوم على سفارتنا في بغداد".

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