الآثار: موكب ملكي مهيب لنقل 22 مومياء من متحف التحرير إلى الحضارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تنظيم موكب ملكي مهيب لنقل الموميات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط قائلا: "هيهز العالم أجمع".

وأشاد وزيري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، بدور الدولة في تطوير متحف التحرير والميدان والطريق المؤدي إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بالتزامن مع نقل المومياوات الملكية البالغ عددها 22 مومياء.

وأوضح أن الموكب يصنع نوعا من أنواع الرواج السياحي بشكل غير عادي، بالتعاون مع القوات المسلحة وشرطة السياحة والآثار والشركة المنظمة للحدث بشكل فرعوني جميل بموتوسيكلات وخيل وعجلات حربية.

وأشار وزيري، إلى أن العالم كله سيتابع نقل المومياوات، ما يستوجب ترميم وتطوير وتحسين المظهر في الشارع المؤدي من متحف التحرير إلى متحف الحضارة مرورا بميدان التحرير وتزيينه مسلة عظيمة وبجوارها الكباش وذلك على غرار ميادين العالم.

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وأوضح أن علمية النقل ستجرى خلال بضعة أسابيع أو أشهر عقب انتهاء أعمال التطوير مباشرة، موجها الشكر للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، متمنيا أن تكون عملية النقل في يوم إجازة للمواطنين لتتحول أنظار العالم كله لمتابعة الحدث

وتابع: جار تطوير الطريق المؤدي إلى متحف الفسطاط وسور مجرى العيون وعين الصيرة ومنطقة الجيارة بمصر القديمة وذلك بإزالة العشوائيات والعشش على الأسطح ودهان العمائر، ويتضح ذلك بالزيارات المتكررة لرئيس الوزراء، ووزير الآثار والإسكان ومحافظ القاهرة، "اقفلوا عيونكم بس أفل شهرين وهنشوف منظر تاني خالص".

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى فتح القاهرة القديمة كما كانت في الفترة الفاطمة والخديوية ومناطق الإمام الشافعي والمقابر والأرافة حتى الوصول لشارع المعز قائلا: هتشوفوا شكل غير عادي".

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