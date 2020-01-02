رئيس جامعة الأزهر يطمئن على استعداد الكليات لبدء امتحانات نصف العام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، كليات الجامعة بقطاع الدراسة لمتابعة استعداد الكليات، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019 / 2020، على الوجه الأمثل .

واطمأن المحرصاوي - في بيان اليوم الأربعاء - على مدى التزام الكليات بكافة الإجراءات والضوابط المتخذة والمعلنة لتنظيم العملية الامتحانية بالجامعة، بهدف توفير أقصى درجات الرعاية لأبنائه وبناته من الطلاب والطالبات خلال أدائهم للامتحانات.

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ووجه المحرصاوي إدارات الكليات بالعمل على إزالة كافة العقبات والعوائق التي قد تواجه الطلاب والطالبات أو تؤثر على آدائهم خلال فترة الامتحانات ، مؤكدا على ضرورة التزام ورقة الأسئلة بالمواصفات التي وضعتها الجامعة، وأن لا تخرج الأسئلة عن أجزاء المنهج الدراسي المشروحة للطلاب من الكتاب الجامعي خلال المحاضرات لما يقيس نواتج التعلم المستهدفة معرفيا، ومهاريا، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب.

وشدد على ضرورة توفير الجو الملائم والهدوء داخل اللجان لأداء الطلاب والطالبات الامتحانات على أحسن وجه، إضافة إلى ضرورة تطبيق قواعد تنظيم الامتحانات ومكافحة الغش بجميع أنواعه، وحظر دخول الطلاب إلى لجان الامتحان بعد المواعيد المقررة، وحرمان أصحاب الملابس غير اللائقة التى تتنافى مع التقاليد والأعراف الجامعية من دخول الامتحانات.

ونبه على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة وغيرها من وسائل الاتصال، داخل لجان الامتحان سواء مع الطلاب أو المراقبين تحقيقا للانضباط بحيث تقيس الامتحانات المستوى الحقيقى للطلاب، وتعبر نتائجها عن ذلك أيضا.