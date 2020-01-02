5 يناير.. بدء تسليم شقق الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة (بيان بالمواعيد)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت وزارة الإسكان، بدء تسليم وحدات عدد 33 عمارة بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى الثلاثاء 3 مارس، وهي أول وحدات يتم تسليمها في مدينة العلمين الجديدة.
وأوضح المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، في بيان، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 160، يوم الأحد 5/1/2020، ووحدات العمارة رقم 161، يوم الإثنين 6/1/2020، ووحدات العمارة رقم 162، يوم الأربعاء 8/1/2019، ووحدات العمارة رقم 163، يوم الأحد 12/1/2020، ووحدات العمارة رقم 164، يوم الإثنين 13/1/2020، ووحدات العمارة رقم 165، يوم الثلاثاء 14/1/2020، ووحدات العمارة 166، يوم الأربعاء 15/1/2020، ووحدات العمارة رقم 167، يوم الأحد 19/1/2020، ووحدات العمارة رقم 168، يوم الإثنين 20/1/2020، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الثلاثاء 21/1/2020، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الأربعاء 22/1/2020.
وأضاف عبدالغني: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 171، يوم الإثنين 27/1/2020، ووحدات العمارة رقم 172، يوم الثلاثاء 28/1/2020، ووحدات العمارة رقم 173، يوم الأربعاء 29/1/2020، ووحدات العمارة رقم 183، يوم الأحد 2/2/2020، ووحدات العمارة رقم 184، يوم الإثنين 3/2/2020، ووحدات العمارة رقم 185، يوم الثلاثاء 4/2/2020، ووحدات العمارة رقم 186، يوم الأربعاء 5/2/2020، ووحدات العمارة رقم 187، يوم الأحد 9/2/2020، ووحدات العمارة رقم 188، يوم الإثنين 10/2/2020، ووحدات العمارة رقم 189، يوم الثلاثاء 11/2/2020، كما يتم تسليم وحدات العمارة رقم 190 يوم الأربعاء 12/2/2020.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 191، يوم الأحد 16/2/2020، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الإثنين 17/2/2020، ووحدات العمارة رقم 204، يوم الثلاثاء 18/2/2020، ووحدات العمارة رقم 205، يوم الأربعاء 19/2/2020، ووحدات العمارة رقم 208، يوم الأحد 23/2/2020، ووحدات العمارة رقم 219، يوم الإثنين 24/2/2020، ووحدات العمارة رقم 220، يوم الثلاثاء 25/2/2020، ووحدات العمارة رقم 221، يوم الأربعاء 26/2/2020، ووحدات العمارة رقم 222، يوم الأحد 1/3/2020، ووحدات العمارة رقم 223، يوم الإثنين 2/3/2020، ووحدات العمارة رقم 224 يوم الثلاثاء 3/3/2020.
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