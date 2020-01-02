جونسون يعد بعقد من الرخاء والفرص بعد البريكست

شادي صلاح الدين (لندن)

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيوحد بلاده المنقسمة في العام الجديد عندما يتم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، واعداً البريطانيين بـ«سنة رائعة وعقد من الزمن غير عادي».

وقال جونسون، إن بريطانيا يمكنها أن تتطلع إلى عقد من «الرخاء والفرص» مع انتهاء ما وصفه بـ«الحقد وعدم اليقين» في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن المملكة المتحدة على وشك بدء «فصل جديد» في تاريخها، حيث وعد «بإنهاء المهمة» عن طريق تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون أسابيع.

وفي رسالته في العام الجديد، قال رئيس الوزراء إنه مع استعداد المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الجاري، يمكن للحكومة أن تتطلع إلى معالجة الأولويات الأخرى.

وقال: «كما نقول وداعاً عام 2019، يمكننا أيضاً أن نقلب صفحة التقسيم والحقد وعدم اليقين التي سيطرت على الحياة العامة وأعاقتنا لفترة طويلة جداً. يمكننا أن نبدأ فصلاً جديداً في تاريخ بلدنا، نلتقي فيه ونتقدم للأمام متحدين، ونطلق العنان للإمكانات الهائلة للشعب البريطاني». وأوضح جونسون إن «البند الأول» في جدول أعماله ظل التزامه بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يناير.

وفي الوقت نفسه، قال إنه مصمم على أن يكون «رئيس وزراء للجميع»، بما في ذلك الملايين الذين ساندوا «البقاء في الاتحاد الأوروبي» أو لم يصوتوا للمحافظين في الانتخابات العامة.

وقال: «إذا كنت أحدهم، فأود أن أطمئنكم إلى أنني سأكون رئيس وزراء للجميع، وليس فقط أولئك الذين صوتوا لي». ورغم تعهد جونسون بعدم طلب مد فترة الخروج من الاتحاد الأوروبي، قال مفوض التجارة في بروكسل إن رئيس الوزراء البريطاني، سيكسر تعهده بعدم تمديد فترة الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأصر فيل هوجان على أن جونسون سيوافق على إبقاء بريطانيا داخل السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لما بعد نهاية العام المقبل. وهو ما يعني أن بريطانيا ستواصل إلغاء رسوم العضوية، وكذلك قبول حرية التنقل.

وكان جونسون قد تعهد بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، إلا أنه سيضطر إلى تأخيره حتى يناير بعد رفض دعاة البقاء في أوروبا في البرلمان دعم الصفقة.

وقال هوجان: «في الماضي، رأينا الطريقة التي وعد بها رئيس الوزراء بالموت في الخندق بدلاً من تمديد الموعد النهائي للبريكست. لا أعتقد أن رئيس الوزراء جونسون سيموت في خندق بشأن جدول زمني لعلاقة المستقبل أيضاً».

وطالب النائب الأيرلندي في البرلمان البريطاني الحكومة «بقدر أقل من الكلام والمزيد من العمل».

ورفض متحدث باسم الحكومة هذه التصريحات. وقال: «كان رئيس الوزراء واضحاً بأننا لن نمد فترة التنفيذ. لقد التزم كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالاتفاق على شراكة مستقبلية بحلول نهاية عام 2020 في الإعلان السياسي واتفقا على العمل بقوة كبيرة لتحقيق ذلك».

وفي رسالته للعام الجديد، أصر زعيم المعارضة، جيريمي كوربين، على أن حزب العمال سيظل يمثل «المقاومة» لحكومة بوريس جونسون على الرغم من هزيمته التاريخية في الانتخابات الأخيرة. وقال إنه «لا يوجد خيار آخر» سوى مواصلة الكفاح ضد الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ.

ولم يشر كوربين مباشرة إلى نتيجة الانتخابات أو مستقبله السياسي، قائلاً: «إن عام 2019 كان عام الكفاح بالنسبة لبلدنا وحركتنا العمالية».