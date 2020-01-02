أستراليا تستقبل 2020 بألسنة لهب تأكل بلدات بأكملها

سيدني (وكالات)

استقبلت أستراليا عام 2020 بألسنة لهب أكلت بلدات بأكملها، حيث أكدت السلطات الأسترالية، أمس، وفاة شخص ثالث في حرائق الغابات المدمرة التي ضربت الساحل الجنوبي الشرقي، وفقدان رابع من المحتمل أنه لقي حتفه أيضاً، بينما سارعت القوات البحرية لتقديم الإمدادات والمساعدة في عمليات الإجلاء.

وأتت أعمدة النيران التي أججها ارتفاع درجات الحرارة، على بلدات بأكملها يومي الاثنين والثلاثاء، ما دفع آلاف السكان إلى البحث عن ملاذ على الشواطئ، ووقف الكثيرون في المياه الضحلة هرباً من ألسنة اللهب.

كما دمرت الحرائق أكثر من عشرة ملايين فدان، وتندلع يومياً تقريباً حرائق جديدة بسبب الطقس الحار والعاصف، وأتاح الانخفاض النسبي في درجات الحرارة، أمس، للبلاد الفرصة لحصر الخسائر، رغم أنه لا يزال هناك أكثر من 100 حريق بولاية نيو ساوث ويلز وحدها، كما يواصل آلاف من رجال الإطفاء مكافحة الحرائق.