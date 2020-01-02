المحتجون العراقيون متمسكون بحماية ثورتهم من «الغرق»

الديوانية (أ ف ب) واصل المحتجون المناهضون للسلطة التظاهر منذ ثلاثة أشهر في عموم العراق تحت شعار «نريد وطن»، ورفضوا تحول بلادهم إلى ساحة للصراع الإيراني - الأميركي، متمسكين بحماية ثورتهم من الغرق في التوترات التي تعيشها المنطقة. وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ الأول من أكتوبر، احتجاجات يشارك فيها آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بـ«إقالة النظام» السياسي الذي نصبته واشنطن والموالي لطهران، وقاموا خلالها بحرق مبنى القنصلية الإيرانية في النجف.

ويقول حسام الكعبي، متحدثاً من ساحة التظاهر في مدينة النجف جنوب بغداد: «ما يحدث الآن من صراع المحاور بين أميركا وإيران هو الدافع الأساسي الذي خرجنا من أجله، هو أن تكون الحكومة العراقية سيدة الموقف».

وقال المتظاهر علاء ستار متحدثاً من ساحة التحرير الرمزية في وسط بغداد: «هناك أطراف تحاول جر ساحات التظاهر والاحتجاجات إلى اتجاهات أخرى».

وأضاف: «إن تظاهراتنا وانتفاضتنا مستمرة حتى تحقيق مطالبنا بإجراء انتخابات مبكرة وإيجاد حكومة عراقية تصون سيادة البلاد ويكون ولاؤها للعراق فقط».

ويتمسك المتظاهرون بإقرار دستور جديد وتشكيل نظام سياسي بعيد عن الفساد.

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