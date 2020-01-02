الميليشيات تستقبل 2020 بتكثيف خروقاتها بالحديدة

بسام عبدالسلام (عدن) استقبلت محافظة الحديدة العام الجديد بخروقات وجرائم وحشية ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية وذلك استمراراً لمساعيها في إفشال اتفاق استوكهولم الذي يدخل عامه الثاني دون أي تقدم. واستهدفت الميليشيات أحياء سكينة في مدينة «حيس» ومركز مديرية «التحيتا» جنوب محافظة الحديدة، مستخدمة الأسلحة المتوسطة والقناصة وفق ما أفادت به مصادر ميدانية لـ«الاتحاد».

كما أطلقت الميليشيات مجموعة من الطائرات المسيرة لقصف مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية شمال التحيتا.

وأشار المصدر إلى أن عناصر مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي استهدفت منازل المواطنين في أطراف حيس مستخدمة الأسلحة الرشاشة منذ ساعات الفجر وحتى الظهيرة أمس، موضحاً أن القصف العشوائي تسبب في حالة من الهلع والذعر في صفوف المدنيين.

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