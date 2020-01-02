كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوتيريس" قلق من استئناف كوريا الشمالية التجارب النووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس قلق للغاية من اعتزام كوريا الشمالية استئناف التجارب النووية والصاروخية.

وأضاف المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان: "الأمين العام يحدوه أمل كبير في ألا تُستأنف التجارب اتساقا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ما زالت (سياسة) عدم الانتشار عمادا أساسيا للأمن النووي العالمي ويتعين احترامها".

كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قال هذا الأسبوع إنه لا توجد أسباب تجعل بيونجيانج ملتزمة بعد الآن بتعليق أعلنته لتجارب القنابل النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات وإنه سيتم استحداث "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب.

Advertisements

وقال دوجاريك: "التواصل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لإرساء سلام دائم".

وبعد تصريحات كيم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصبح عام 2018 أول رئيس أمريكي يجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي، إن كيم وقع اتفاقا لنزع السلاح النووي وإنه يعتقد أن كيم ”رجل يفي بوعده“.

واتهم كيم الولايات المتحدة بتقديم مطالب ”تشبه مطالب رجال العصابات“ ومواصلة اتباع ”سياسة عدائية“ مثل إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الجنوبية وتطوير أسلحة حديثة وفرض عقوبات.

وحذرت بيونجيانج الشهر الماضي واشنطن من أنها قد ترسل لها ”هدية في عيد الميلاد“ بعد أن منح كيم الولايات المتحدة مهلة حتى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات حول الترسانة النووية لبلاده.