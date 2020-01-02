كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يعتذر من امرأة أمسكت يده بقوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس، اليوم الأربعاء، عن اعتذاره لإمرأة أمسكت يده بقوة، بينما كان يتجول بين محبيه في ميدان القديس بطرس، في العاصمة الإيطالية روما.

وقال فرانسيس قبل الاحتفال بالقداس في الفاتيكان: "نفقد الصبر العديد من المرات، هذا يحدث لي أيضا، أعتذر عن المثال السيئ الذي قدمته أمس".

وتسببت امرأة في إثارة غضب البابا فرنسيس الذي تحولت ابتسامته وتحيته لمحبيه إلى ضيق شديد بدا على وجهه، بعد أن سحبته محاولة مصافحته.

فبعد أن أدى البابا صلاة الغروب في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، توجه ناحية الحجاج الذين حضروا من مختلف البلاد في ميدان سان بيتر في الفاتيكان لمصافحتهم.

وبينما كان البابا يهم بالمغادرة بعيدا عن الحاجز الذي يقف خلفه المحتشدون، فوجئ بامرأة تمسك يده بقوة وتسحبه نحوها، فرد عليها بغضب وضربها على يدها مرتين كي تترك يده.

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ووصف البابا فرانسيس، العنف ضد النساء واستغلال أجسادهن من خلال "النزعة الاستهلاكية" و"الإباحية" بأنها "تدنيس لله"، في أول قداس يقيمه في العام 2020.

ودافع بابا الفاتيكان في كلمته التي ألقاها في كاتدرائية القديس بطرس الممتلئة بالمصلين عن حق النساء في الهجرة سعيا لحياة أفضل لأطفالهن، وأدان الذين يفكرون فقط في النمو الاقتصادي بدلا منرفاه الآخرين.

وقال: "كل العنف ضد النساء انتهاك لحرمات الرب".

وأضاف: "إذا كنا نريد عالما أفضل في العام الجديد، فيجب أن نحفظ كرامة المرأة". وأكد أن إشراك النساء في صنع القرار سيجعل الإنسانية أكثر سلاما ووحدة. وفي عظته أثناء قداس بكنيسة القديس بطرس، انتقد البابا فرنسيس "التضحية بأجساد النساء على مذبح الدعاية للإعلانات، والربح، والمواد الإباحية".

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