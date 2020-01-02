كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند توافق على إرسال ثالث بعثة للفضاء بعد آخر محاولة فاشلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، اليوم الأربعاء، موافقة الهند على إرسال ثالث بعثة إلى الفضاء بعد أشهر من إخفاق آخر بعثاتها في الهبوط على سطح القمر، وذلك في أحدث محاولة في طموحات نيودلهي لتصبح قوة فضائية بكلفة منخفضة.

وقال كيه سيفان، رئيس المنظمة، للصحفيين في بنغالور، إن المركبة تشاندرايان-3، ستكون مزودة بمركبة هبوط، وأخرى لاستكشاف السطح لكن ليس بمسبار، وفقا لما بثه التلفزيون الرسمي.

ونجحت مهمة المركبة تشاندرايان-2 في سبتمبر في إرسال مسبار للدوران حول القمر، لنقل بيانات علمية إلى الأرض، لكنها لم تتمكن من وضع مركبة استكشاف على سطحه بعد هبوط "صعب".

واستهدفت المهمة الهبوط على القطب الجنوبي للقمر، التي لم يسبق أن وصلت إليها مهمة أخرى لاستكشاف القمر. ويعتقد العلماء أن القطب الجنوبي للقمر ربما يحوي مياهاً، لقلة تأثر الفوهات في المنطقة إلى حد بعيد بحرارة الشمس المرتفعة. Advertisements وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية تأمل تأكيد وجود ماء في صورة ثلج، رصدته مهمة لها أول مرة في 2008. وقال سيفان، إن المركبة تشاندرايان-3 "ستماثل في تكوينها" المهمة السابقة.

ولم تنجح في الهبوط على سطح القمر سوى الولايات المتحدة، وروسيا، والصين. وهبط المسبار الصيني تشانغي-4 على الجانب المظلم من القمر في العام الماضي، بينما كانت لإسرائيل محاولة فاشلة للهبوط بمركبتها بيريشيت في أبريل 2019.