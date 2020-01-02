كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند توافق على إرسال ثالث بعثة للفضاء بعد آخر محاولة فاشلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونجحت مهمة المركبة تشاندرايان-2 في سبتمبر في إرسال مسبار للدوران حول القمر، لنقل بيانات علمية إلى الأرض، لكنها لم تتمكن من وضع مركبة استكشاف على سطحه بعد هبوط "صعب".
واستهدفت المهمة الهبوط على القطب الجنوبي للقمر، التي لم يسبق أن وصلت إليها مهمة أخرى لاستكشاف القمر.
ويعتقد العلماء أن القطب الجنوبي للقمر ربما يحوي مياهاً، لقلة تأثر الفوهات في المنطقة إلى حد بعيد بحرارة الشمس المرتفعة.
وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية تأمل تأكيد وجود ماء في صورة ثلج، رصدته مهمة لها أول مرة في 2008.
وقال سيفان، إن المركبة تشاندرايان-3 "ستماثل في تكوينها" المهمة السابقة.
ولم تنجح في الهبوط على سطح القمر سوى الولايات المتحدة، وروسيا، والصين. وهبط المسبار الصيني تشانغي-4 على الجانب المظلم من القمر في العام الماضي، بينما كانت لإسرائيل محاولة فاشلة للهبوط بمركبتها بيريشيت في أبريل 2019.
وقالت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية الثلاثاء، نقلا عن وزير الدولة الهندي لشؤون الطاقة الذرية والفضاء، جيتندرا سينغ، إن ثالث مهمة للهند إلى القمر ستنطلق في 2020 على الأرجح، وأن كلفتها ستكون أقل من المهمة السابقة.