زكرياء حدراف يفك ارتباطه بالضمك ويعود للدوري المغربي

عائشة مجيب – صحفية متدربة

أعلن اللاعب الرجاوي السابق زكرياء حدراف، أنه فك ارتباطه اليوم بنادي الضمك السعودي بالتراضي، بعد قضائه نصف موسم في صفوفه.

ونشر حدراف تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيها: “اليوم انتهى ارتباطي بنادي الضمك بالتراضي بين الطرفين، إلى المحطة القادمة نتمنى من الله التوفيق”.

وأفادت مجموعة من التقارير الصحفية أن من المرتقب أن يعود زكرياء حدراف لفريقه السابق الرجاء الرياضي، علما أنه سيحل بالأراضي الوطنية يوم غذ.

وتعاقد نادي الضمك السعودي مع حدراف، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر، لموسم واحد قابل التجديد، بعدما انتهى عقده مع القلعة الخضراء.