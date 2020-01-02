شكرا لقرائتكم خبر عن إيرلندا تدعو أحزاب «الشمالية» للتوصل إلى اتفاق والان نبدء بالتفاصيل
ولا يوجد في الجزء الذي تديره بريطانيا من ايرلندا حكومة مفوضة منذ نحو ثلاثة أعوام لأن الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الوحدي البروتستانتي الموالي لبريطانيا وحزب شين فين الكاثوليكي الجمهوري، لم يتمكنا من تشكيل ائتلاف.
ووفقا لاتفاق الجمعة العظيمة الموقع عام 1998 والذي أنهى عقودا من النزاع الأهلي في ايرلندا الشمالية، لا يمكن تشكيل الحكومة، إلا إذا اتحد الحزبان الكبيران من الجانبين الكاثوليكي والبروتستانتي معا لتشكيل ائتلاف.
وكتب كوفيني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء على موقع تويتر اليوم الأربعاء "عام 2020 يمكن أن يكون بداية جديدة للسياسة في ايرلندا الشمالية بقيادة وبود من كل الأطراف- لدينا أقل أسبوعين- دعونا لا نخيب الظن مجددا! عام جديد، بداية جديدة".
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية بحلول 13 يناير الجاري، سيتم إجراء انتخابات جديدة في ايرلندا الشمالية.
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