الجيش الجزائري: القبض على إرهابيين اثنين مع عائلاتهم شرق البلاد

اعلنت ​وزارة الدفاع الجزائرية​ ان الجيش تمكن من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما أصيب بجروح، بولاية سكيكدة شرق البلاد. وفي بيان لها كشفت الوزارة انه "في إطار ​مكافحة الإرهاب​ وبناء على استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد الدخيل التابعة لبلدية واد الزهور، بولاية سكيكدة شرق البلاد، من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما أصيب بجروح".



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