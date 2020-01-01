مأساة..صعقة كهربائية تودي بحياة طفل..أسلاك عارية أنهت حياته اثناء لعبه!

لقي طفل صغير مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث مأساوي اثر صعقة كهربائية تعرضها لها الضحية بدوار أحد الفايض بجماعة أربعاء العونات التابعة لإقليم سيدي بنور.

وحسب مصادر “اليوم24″، أن الطفل الضحية أصيب، بصعق كهربائي من أحد الأسلاك العارية، أثناء لعبه قرب باب منزلهم، حيث، لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث شكل صدمة كبيرة للعائلة والجيران، في حين عرف مكان الحادث استنفار لمختلف السلطات وعناصر الدرك الملكي التي إنتقلت لعين المكان، وفتحت تحقيقا في الحادث.

هذا وقد جرى نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بالجديد، وإخضاع جثته الهالك للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.