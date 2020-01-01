مظاهرة في باريس من أجل عمر الراضي ودعوات للاحتجاج غدا بالتزامن مع محاكمته

قبيل انطلاق ثاني جلسات محاكمة الصحافي عمر الراضي، على خلفية تدوينة نشرها قبل ثمانية أشهر انتقادا للأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، جدد نشطاء حقوقيون دعوتهم للاحتجاج.

ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولجنتي مساندة عمر الراضي في مدن الدار البيضاء والرباط، الدعوة لكل القوى الحية للمشاركة غدا الخميس ظهرا، في وقفة احتجاجية أمام محكمة عين السبع بالدار البيضاء، تضامنا مع الراضي وتنديدا بمحاكمته.

وفي ذات السياق، ورغم قساوة الطقس وعطلة بداية السنة الجديدة، خرج متظاهرون اليوم الأربعاء مجددا في العاصمة الفرنسية باريس، للتنديد بمتابعة الصحافي عمر الراضي، رافعين شعارات “الحرية لعمر الراضي” و”الصحافة ليست جريمة”.

ومن المنتظر أن يحضر الراضي غدا لمحاكمته، وهو حر، بعدما غادر أسوار سجن عكاشة أمس الثلاثاء، عقب قبول القضاء لطلب تمتيعه بالسراح المؤقت.

ووجهت للراضي تهمة إهانة القضاء، وسط تنديد حقوقي وطني ودولي، وتحذيرات من استهداف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب والنشطاء، وجرهم للقضاء ومحاكمتهم بمقتضيات قانونية خارج قولنين الصحافة والنشر، وسلب حريتهم، على خلفية آرائهم ونشاطاتهم.