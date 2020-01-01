عموتة يستدعي 3 لاعبين لتعويض المصابين

استدعى الناخب الوطني حسين عموتة ثلاثة لاعبين، للالتحاق بالمعسكر الاعدادي الذي يخوضه المنتخب الوطني المحلي بمركب محمد السادس بالمعمورة.

ونشرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلاغا عبر موقعها الرسمي، أعلنت فيه عن اللاعبين الذي وجه لهم عموتة الدعوة، ويتعلق الأمر بكل من لاعب وسط مولودية وجدة أدم النفاتي، وسيف الدين بوهرة لاعب سريع واد زم، ومدافع المغرب الفاسي كريم الولادي.

وجاء استدعاء اللاعبين المذكورين، إثر مغادرة اللاعب سعد اللمطي، وعماد عطف، وعماد الرحولي، لمقر إقامة المنتخب الوطني للاعبين المحليين، أمس الثلاثاء بسبب الإصابة.

يشار إلى أن النخبة الوطنية تخوض تجمعا إعداديا مغلقا، استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا التي ستجرى أبريل المقبل بالكاميرون.