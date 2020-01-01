المغرب التطواني يعتمد “البراق” لمواجهة الوداد البيضاوي – صور

توجه فريق المغرب التطواني لكرة القدم. عشية اليوم الأربعاء ، صوب مدينة الدار البيضاء على مثن القطار الفائق السرعة “البراق” ، وذلك لمواجهة فريق الوداد البيضاوي يوم غد الخميس برسم الجولة 11 من البطولة الاحترافية.

ودأبت أندية الشمال، المغرب التطواني واتحاد طنجة، على استعمال هذه الوسيلة في تنقلها لمدن الرباط والدار البيضاء. وكذلك تفعل هذه الأخيرة المتوجهة للشمال، بحكم أنه يخلص الأندية من تعب السفر الطويل عبر الحافلات العادية.

ويلتقي الفريق الودادي بالتطواني ، يوم غد بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. في قمة الجولة 11 من البطولة الاحترافية. وطموحهما تحقيق نتيجة ايجابية تعيدهم للصدارة من جديد.