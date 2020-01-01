بانون يعود للميادين

عائشة مجيب _صحافية متدربة
يلتحق اللاعب بدر بانون، اليوم بالتداريب الجماعية لفريق الرجاء الرياضي، رفقة زملائه اللاعبيىن، حسب ما أكدته الصفحة الرسمية للفريق الأخضر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وأكد بلاغ القلعة الخضراء أن النسر الأخضر بانون، تعافى بشكل جيد، بعد تعرضه لتمزق عضلي على مستوى العضلة المقربة اليسرى، في المباراة التي جمعت فريقه بالترجي التونسي في الجولة الأولى من دروي أبطال افريقيا.
وسيكون المدافع بانون مؤهلا للمشاركة في مواجهة مولودية الجزائر السبت المقبل، على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالجزائر العاصمة، ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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