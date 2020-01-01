الحزام الأمني يؤكد إستمرار حملة ضبط الدراجات والمركبات المخالفة في عدن

الأربعاء 1 يناير 2020

أكدت قوات الحزام الأمني، إستمرار حملة ضبط الدراجات النارية والمركبات المخالفة بالعاصمة عدن.



وذكر بلاغ صادر عن شعبة التوجيه المعنوي في الحزام الأمني، أن القوات قامت مساء اليوم في قطاع كريتر بقيادة احمد الربيعي وإشراف من نائب الحزام الأمني عمار السرحي بعمل حواجز أمنية مفاجئة والتشديد الأمني في النقاط لضبط كافة المخالفين في العاصمة.

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وأضاف البلاغ أن القوت نجحت بضبط عددا من الدراجات النارية الممنوعة وكذا المركبات المخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وبدات قوات الحزام الأمني منذ أكثر من أسبوع حملة أمنية واسعة لضبط الدراجات النارية والمركبات المخالفة وإزالة عاكس الزجاج من المركبات ومنع حمل السلاح، وذلك بعد تزايد جرائم الإغتيالات في المحافظة .