شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 بينهم أطفال في قصف للنظام على إدلب والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ضربات صاروخية أرض أرض استهدفت بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي وسقطت على مدرسة ومناطق أخرى في البلدة، مضيفًا أن 15 شخصًا أصيبوا بجروح، وأن جزءًا من المدرسة كان قد جُهّز لاستقبال العائلات النازحة.
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