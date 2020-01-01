ترامب: 15 يناير توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين

واشنطن ـ د ب أ: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيوقع المرحلة من اتفاق تجاري شامل مع الصين في واشنطن في 15 يناير المقبل. وقال ترامب عبر حسابه على تويتر إن بكين سترسل مسؤولين رفيعي المستوى إلى واشنطن من أجل التوقيع، وإنه سيسافر إلى بكين في وقت لاحق لإبرام اتفاق ثان ملحق بالاتفاق الأول.يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أحد الطرفين المتنازعين عن موعد محدد لتوقيع الاتفاق.

وكان الجانبان قد أعلنا منتصف ديسمبر التوصل لاتفاق أول، بعد جهود طويلة ومضنية في هذا الاتجاه.ولم يتم الكشف حتى الآن عن مضمون الاتفاق الجزئي على وجه الدقة.

وحسب معلومات أميركية، فإن الصين ستتعهد بموجب الاتفاق بزيادة وارداتها من الولايات المتحدة بواقع 200 مليار دولار على مدى عامين، يذهب منها 40 مليار دولار على الأقل للمزارعين الأميركيين، والذين يمثلون مجموعة هامة بالنسبة لترامب في ضوء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر عام 2020.ووفقا للمعلومات الأميركية فإن الاتفاق يتضمن أيضا اتفاقات بشأن قضايا الملكية المتبادلة ونقل التقنية وأسعار الدولار والين. أعلن ترامب بالفعل في أكتوبر الماضي، ولأول مرة، عن التوصل لاتفاق جزئي مع الصين بشأن النزاع التجاري الذي استمر نحو عام ونصف بين أمريكا والصين، ولكن لم يتم توقيع الاتفاقية حسبما كان مقررا له في نوفمبر.ويرى بعض الخبراء أن الاتفاق بين الجانبين يعني التوصل لهدنة أكثر من كونه حلا للنزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العام، حيث يضمن الاتفاق عدم فرض رسوم استيراد جديدة بشكل متبادل بين البلدين، ولكن سيظل جزء كبير من الرسوم الجمركية المفروضة منذ عام 2018 قائما. ويتوقع مراقبون أن يكون إبرام اتفاق ثان امرا صعبا جدا في ضوء القضايا المعقدة التي لا تزال مفتوحة.