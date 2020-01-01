149 شهيدا فلسطينيا في 2019

القدس المحتلة ـ الخليج 365 :

أظهرت أرقام رسمية فلسطينية أمس أن عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام بلغ 149 شهيدا.

وأضاف التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين (منظمة شعبية غير ربحية) ومقره الرئيسي رام الله في بيان أن 74 بالمائة من الشهداء من محافظات قطاع غزة. وأوضح أن عدد الشهداء من الأطفال بلغ 33 شهيدا بنسبة 23 بالمائة بزيادة خمسة بالمائة مقارنة مع العام الماضي.

واوضح أن عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي 15 جثمانا ليرتفع عدد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات سجون الاحتلال ومقابر الأرقام الإسرائيلية إلى 306 جثامين.

وأكد أن عدد الشهداء هذا العام قريب من المعدل العام لأعداد الشهداء في الأعوام الخمسة الأخيرة إذ بلغ المعدل العام في هذه الأعوام 161 شهيدا من كل عام.

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