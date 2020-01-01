واشنطن تعزز قواتها في الشرق الأوسط وتنشر 750 جنديا في العراق

انسحاب المحتجين من أمام السفارة الأميركية في بغداد بعد إصابات في صفوفهم

واشنطن ـ وكالات: ذكرت شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة تستعد لنشر أربعة آلاف جندي في الشرق الأوسط، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأميركية في بغداد. ونقلت الشبكة عن ثلاثة مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاجون) لم تكشف عن هوياتهم أن 500 جندي أميركي في طريقهم إلى الكويت بالفعل. في وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر صباح أمس عن نشر 750 جنديا أميركيا بشكل فوري بعد مهاجمة السفارة الأميركية في العراق. وقال إسبر في بيان: “بتوجيه من القائد الأعلى الرئيس دونالد ترامب، سمحت بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد الفوري التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية رداً على الأحداث الأخيرة في العراق”. وأضاف: “سيتم نشر حوالي 750 في المنطقة فورًا، وسيتم إعداد قوات إضافية للنشر على مدار الأيام القليلة القادمة”.

وأوضح أن هذا النشر يعد “إجراء مناسبا وقائيا تم اتخاذه استجابة لمستويات التهديد المتزايدة ضد أفراد ومنشآت الولايات المتحدة ، كما شهدنا في بغداد (الثلاثاء). ستحمي الولايات المتحدة شعبنا ومصالحنا أينما وجدت في جميع أنحاء العالم”.

هذا، وأفاد شهود عيان ببدء الانسحاب التدريجي للمحتجين العراقيين من أمام السفارة الاميركية في بغداد ودعت هيئة الحشد الشعبي في العراق الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأميركية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية. وقال بيان للهيئة إن هذه الدعوة تأتي “حفاظًا على هيبة الدولة” ، مشيرا إلى أن رسالة الجماهير المتواجدة هناك وصلت. وثمن البيان :”موقف القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأميركي الغاشم على قطعات الحشد الشعبي”.

وذكر شهود عيان أن موقع الاعتصام شهد اكتظاظا جماهيريا كبيرا غصت به الساحة المقابلة لمبنى السفارة الأمريكية فيما شوهد وصول تعزيزات عسكرية محمولة على عجلات عسكرية كبيرة إلى المكان وسط تحليق للمروحيات الاميركية في سماء المنطقة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين قرب السفارة الأميركية نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع. وقال شهود عيان إن القوات المكلفة بحماية مبنى السفارة الأمريكية أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين من أتباع قوات الحشد الشعبي وكتائب حزب الله العراقي المعتصمين أمام مقر السفارة بالمنطقة الخضراء في بغداد . وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الغازات المسيلة للدموع تسببت بحدوث حالات اختناق كما أشعل عدد من المحتجين النيران في السياج الخارجي للسفارة . وذكر الشهود أن أعدادا كبيرة من القوات الأميركية شوهدت اليوم فوق أسطح السفارة الاميركية مدججين بالسلاح.

وأوضح الشهود أن أعدادا كبيرة من المحتجين وصلوا أمس إلى ساحة الاحتجاج على شكل أفواج وأفراد بينهم نساء ومعممين للانضمام إلى المعتصمين في ظل انتشار كبير لقوات الحشد الذين يرتدون الزي العسكري دون حمل السلاح.

على صعيد أخر، أفاد شهود عيان بوفاة متظاهر متأثرا بجروح أصيب بها جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب ساحة التظاهر في مدينة كربلاء جنوب بغداد.

وأوضح الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن “المتظاهر بهاء كاظم توفي متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق مسلحين النار عليه وهو في طريقه أمس إلى ساحة التظاهر في ساحة التربية وسط كربلاء”. وشهدت ساحة التظاهر امس حالة من الهدوء، رغم تجمع الآلاف من المتظاهرين للتعبير عن مطالبهم المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وإصلاح العملية السياسية في العراق.