أضواء كاشفة : “أنسنة الإعلام” .. صدق وشفافية

ناصر اليحمدي

مبادرة “أنسنة الإعلام” التي أطلقها معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام مؤخرا تحوِّل الإعلام من مجرد ناقل للأخبار والأحداث لآخر راق ناشر للسلام والمحبة حول العالم، وهو ما يتسق مع سياسة الدولة الحكيمة.إن هذه المبادرة المهمة والتي تأتي ضمن برامج “مشروع إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني” ترسم حدودا مضيئة لمستقبل إعلامنا العماني لأنها تركز على المعاني السامية للإعلام ودوره المهم في نشر القيم التي ترتقي بالمشاعر الإنسانية وتبتعد عن التزييف أو الابتذال أو التشويه أو التضخيم أو كل ما يشوه صورة الإعلام الحقيقي.. وكما قال معالي الحسني من قبل “علينا أن نكون إنسانيين بيننا وبين أنفسنا وبعدها بيننا وبين العالم” ما يعني أنه يجب على الإعلامي أن يكون صادقا مع نفسهلينعكس هذا الصدق والشفافية على عمله ويزيد دوره قوة.إن إعلان معالي وزير الإعلام البدء في تنفيذ مشاريع إعلامية وتدشين المنصة الإلكترونية الجديدة “البوابة الإعلامية للسلطنة” بمحتوى وطني إعلامي متنوع وإعداد الحزم التدريبية لمركز التدريب وتوزيع الجوائز على الفائزين في المبادرات الإعلامية الشبابية، وغير ذلك مما أقيم على هامش ملتقى الإسرة الإعلامية الرابع الذي اختتم فعالياته مؤخرا تحت شعار “إعلامنا عهد يتجدد” كل هذا يعد خطوة في طريق الارتقاء بإعلامنا العماني، وسوف يشجع المؤسسات الإعلامية والإعلاميين على الالتزام بأخلاقيات المهنة والتأكيد على كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الإنسانية بين الشعوب ونشر مبادئ التسامح والتفاهم والسلام بينهم.. وما أحوجنا في هذا العالم المضطرب إلى العودة للمبادئ الأخلاقية الحميدة التي توفر للإنسان الأمان النفسي وتحفظ له كرامته وتبعد عنه شبح الصراعات والعنف والكراهية.نتمنى أن تجني المبادرة الجديدة ثمارها ونرى في القريب العاجل إعلاما إنسانيا راقيا ليس على المستوى المحلي فقط بل في العالم أجمع.* * *“شركاء التواصل السياحي” .. فكرة خارج الصندوقلم يعد خافيا على أحد الدور الذي أصبحت تلعبه وسائل التواصلالاجتماعي في التقارب بين البشر في العالم فقد أصبحت وسيلة للتعارف والفضفضة والنقد ونقل الأخبار أولا بأول والدعاية والإعلان وغيرها .. ومبادرة “شركاء التواصل السياحي” التي أطلقتها وزارة السياحة فريدة من نوعها وتجسد مبدأ الدولة الثابت في اعتبار المواطن شريكا في التنمية.. فهذه المبادرة تهدف إلى تفعيل دور رواد التواصل الاجتماعي في السلطنة للتعريف والترويج لمقوماتنا السياحية من مواقع وآثار ومشروعات وفعاليات وغيرها مما يتعلق بالقطاع السياحي ليكونوا بذلك خير سفراء لبلدهم المعطاء الزاخر بالخيرات.لا شك أن تبني الشباب لمهمة تسليط الضوء على المقومات السياحية العمانية له أكثر من مردود إيجابي، ففي الوقت الذي يبصرون فيه العالم ما تمتلكه السلطنة من ثروات طبيعية ومقومات سياحية فإنهم في ذات الوقت يقتربون والأجيال الجديدة من تراثهم وإرثهم وتتاح لهم الفرصة للتعرف عليه عن قرب ومتابعة ما يطرأ على القطاع السياحي من تطور.إن هذه المبادرة تؤكد أن وزارة السياحة تفكر خارج الصندوق وتبحث عن كل الوسائل المتاحة للتعريف بحضارتنا العريقة وليس عن طريق الوسائل التقليدية فقط .. كما أنها تستغل التكنولوجيا الحديثة وحماس الشباب في أداء هذه المهمة، حيث كان بالإمكان قيام بعض الموظفين في الوزارة بهذه المهمة، ولكن إشراك الشباب في تنشيط السياحة يعطي مساحة لهم للمشاركة في التنمية وفي ذات الوقت يوسع من دائرة التعريف بمقوماتنا السياحية، بالإضافة إلى أن ما سيفرزه فكر الشباب من تطوير ومقترحات سيصب في النهاية لنجاح المهمة المنشودة.نحن في انتظار نتيجة المرحلة الأولى التي تنطلق بين يناير وإبريلونحن على ثقة بأنها ستنجح بإذن الله.. وإن غدا لناظره قريب.* * *2020 .. وأمنيات من القلبلملم عام 2019 أيامه ومضى بغير رجعة ليفتح لنا 2020 أبوابه حاملامعه الأمنيات المختلفة .. فما من شك أن العام المنصرم شهد الكثير منالأحداث والأزمات الإقليمية والدولية على كافة الأصعدة خصوصاالسياسية والاقتصادية والتي ما زالت تداعيات الكثير منها مستمرة في عامنا الجديد وتنتظر الحل الجذري حتى لا تزداد تعقيدا وتأزما.مع بداية كل عام جديد نتمسك ببعض التفاؤل، ونأمل دائما أن تمنحالأيام لقادمة الاستقرار والأمان لكافة شعوب الأرض .. ولكن في كل مرة تتزايد الأزمات وتظهر على السطح حروب لم تكن موجودة من قبل نتيجة تداخل المصالح والصراع على الهيمنة والذي يدفع فاتورته الشعوب الفقيرة والبيئة وأطراف ليس لها في الصراع ناقة ولا جمل .. فقد ورث 2019 أزمات من العام الذي يسبقه ولم يتم حلها حتى الآن ونتمنى أن تحل في العام الجديد.إن شعوب العالم شرقه وغربه شماله وجنوبه يتطلعون للسلام والاستقرار،وأن يسير بهم العام الجديد في دروب التنمية والتقدم التي أصبحت حكرا على دول دون غيرها خارج نطاق التنافسية رغم ما تمتلكه من طاقاتبشرية .. فندعو الله أن تنتهي الآلام وتصحح الأوضاع وتتكاتف الجهود الدولية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة لكل البشر.وندعو الله أن يختفي خطاب الكراهية والعنصرية والتعصب الذي يتصاعد ضد الإسلام والمسلمين في عدة أماكن في العالم وليس الغرب فقط.وندعو الله أن ينتفض العرب وتعود لهم وحدتهم وقوتهم ومجدهم الذي كان.. وأن يحصل الفلسطينيون على دولتهم المنشودة المستقلة ويتخلصون من الاحتلال الجاثم على صدورهم .. وأن تستقر سوريا واليمن وليبيا ولبنان والسودان وكافة الدول العربية.وندعو الله أن تحل أزمة المناخ وتتنفس البيئة هواءها النقي مرة أخرى بعيدا عن ثاني أكسيد الكربون الذي يخنقها ويخنقنا معها ويسبب الكوارث المدمرة.وندعو الله أن تختفي الظواهر السلبية والأمية والمرض وكل ما يعكر كدر الإنسان وتنتشر بين البشر مكارم الأخلاق والسلام والتسامح.أما على المستوى المحلي فالأمنيات كثيرة لا يسع المقال لذكرها .. وندعو الله أن يديم على بلادنا الاستقرار والأمان، وأن يحفظ مولانا حضرةصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ وأن نظل ننعم بمظلته الوارفة عامنا الجديد وأعوامنا القادمة إن شاء الله.* * *مسك الختامقال تعالى: “وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون”.