نجاة رجل دين من محاولة اغتيال جنوب الناصرية

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن رجل دين نجا من محاولة اغتيال جنوب الناصرية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رجل دين نجا من محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في ناحية الفضيلية جنوب الناصرية". Advertisements واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته". يذكر أن محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية، (375 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد من المحافظات المستقرة أمنياً، الا أنها تشهد حدوث خروق أمنية على فترات متباعدة.

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