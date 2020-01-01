فوضى أردوغان وانسحاب مليشيا إيران.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



على الصعيد السياسي تقرأون: "التايمز": إحياء "الإمبراطورية" يدفع أردوغان لإثارة الفوضى بليبيا، و"نقابات العمال" الدولي يدين قمع احتجاجات البنزين في إيران، وصحيفة ألمانية: أوروبا تعول على إمام أوغلو للإطاحة بأردوغان، ومحللان أمريكيان: حان الوقت لردع إيران عسكريا، وواشنطن تعلن الدفع بـ750 عسكرياً إلى العراق.

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إلى جانب أخبار: عشرات الآلاف يحيون ذكرى انطلاقة "فتح" في غزة، ومرتزقة أردوغان ينصبون حواجز بطرابلس لمواجهة الجيش الليبي، وانسحاب عناصر الحشد الشعبي من محيط السفارة الأمريكية بالعراق، والتحالف العربي: عودة 6 أسرى سعوديين من اليمن إلى الرياض، وإيران تعرقل معاهدة ضد تمويل الإرهاب بحجة "الأمن القومي"، ونتنياهو يعتزم طلب حصانة برلمانية بقضايا الفساد، ورئيس الوزراء التونسي يعلن تشكيل حكومته، ومحمد بن زايد.. إنجازات رسخت مكانة الإمارات.

وفي الاقتصاد تجدون: هوس أردوغان بقناة السويس يدفعه للهاوية وخسارة المليارات، واتفاق التجارة بين أمريكا واليابان يدخل حيز التطبيق، وتوقعات إيجابية لمعدل التضخم داخل حلف "بريكس"، وشهر على إضرابات فرنسا.. نقابات غاضبة وماكرون يراوغ، والهند تبيع سندات قابلة للتداول بقيمة 1.7 مليار دولار، وقرار "عقاب المصدرين".. نموذج صارخ على عجز تركيا عن إنقاذ الليرة.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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