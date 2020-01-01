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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنياهو يتقدم للكنيست بطلب رسميًا من أجل الحصول على الحصانة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، مساء اليوم، أنه تقدم بطلب للكنيست رسميًا من أجل الحصول على الحصانة.
وأضاف نتنياهو في كلمة له: «الحصانة تكون لحماية ممثلي الشعب، وقررت طلب الحصانة القضائية من الكنيست، من أجل أن أتمكن من القيام بمهامي وواجباتي»، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.
وقدم نتنياهو الطلب إلى يولي إدلشتاين رئيس الكنيست، يطالب فيها بالحصول على حصانة ضد قضايا الفساد ضده.
وأجلت المحكمة العليا لدى الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، قرارها بشأن مدى إمكانية تشكيل نتنياهو حكومة جديدة بعد انتخابات الكنيست المقرر لها في 2 مارس المقبل.
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