رئيس موريتانيا السابق يحمل قطردمارعدة دول عربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

اتهم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، قطر بالإرهاب، وإنها المسؤولة عن دمار وتدمير عدة دول عربية

وأضاف في تصريحات نشرت اليوم، في نواكشوط: «طالما اعتبرت دولة قطر خطرًا على العالم، وأنها دمرت الدول العربية، ولأنني كنت مدركا لأهمية دول الخليج وعلاقاتنا بها، انتظرت حتى قطعوا العلاقات معها، ولو كنت تابعًا لقطعت العلاقات مع إيران حين فعلتها السعودية، لكنني لم أفعل، ولعلكم لا تعرفون أن أمير قطر فوجئ حين أخبرته بنيتي قطع العلاقة مع إسرائيل حيث قال: «يكفي التجميد».